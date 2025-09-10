日本奈良春日大社木柱遭簡體字塗鴉「恩愛永遠」　涉違法警方追查

受聯合國教科文組織認定、位於日本奈良的春日大社木柱在9月9日被發現遭到塗鴉，其中一個木柱上有藍色顏料由簡體中文書寫的文字「恩愛永遠」，上方有兩個人名；另一個柱子上也發現疑似中文書寫的「二0二二」字跡。警方介入調查，還認定有人惡意塗鴉，涉嫌違反《文化財保護法》。



日本放送協會（NHK）報道，春日大社一名工作人員在當日上午接到遊客報案，指在大社本殿東迴廊一處柱子上發現塗鴉，社方進而下午聯繫警方報案，目前未知木柱是從何時遭到塗鴉。

2025年9月9日，日本奈良，圖為春日大社內部有木柱遭塗鴉損毀，其中可見有簡體字「恩愛永遠」。（日本奈良縣警察）

警方到場後還發現，本殿附近另一棟建築的柱子上，亦被發現有人名或類似中文字數字塗鴉，強調破壞文化財屬於嚴重犯罪，不僅損害日本文化資產，亦可能面臨刑責。

2025年9月9日，日本奈良，圖為春日大社內部有木柱遭塗鴉損毀，其中可見疑似有「二0二二」年份塗鴉。（日本奈良縣警察）

今次並非春日大社首次因塗鴉損毀今次並非春日大社首次因塗鴉損毀，早在3年前，春日大社內部一個石燈籠也發現遭油漆塗鴉。

春日大社創建於西元768年，是奈良代表性的世界文化遺產。