英媒：中國已邀特朗普訪華　貿易及芬太尼問題成「習特會」障礙

路透社9月14日引述英媒報道，中國已正式邀請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華，並與中國國家主席習近平舉行峰會，惟兩國在貿易及芬太尼（fentanyl）問題上仍有分歧，因此白宮尚未回應邀請。



多名消息人士透露，中美兩國的談判至今都沒取得太大進展，降低在北京上演「習特會」的機會，兩人或可能在10月到韓國出席亞太經合組織（APEC）期間舉行較低調的會面。

報道提到，美國國務卿魯比奧10日與中國外長王毅通話，前者其後表示雙方都有「強烈意願」舉行首腦峰會；而美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9日亦與中國防部長董軍進行視像通話，外界因此猜測兩國領袖會面的可能。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

另外中國國務院副總理何立峰14日率團赴西班牙與美國財長貝森特（Scott Bessent）會談，料關稅問題、濫用出口管制及TikTok等經貿問題成為重點。前美國家安全委員會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）認為，有關通話和會面都是明顯為領袖級會面鋪路，但未知是否成事。

有知情人士指，美國不滿中國沒有打擊芬太尼出口，成為談判的一大障礙。報道稱北京方面提出解決方案，但大前提是特朗普政府需要取消對中國加徵的芬太尼相關的關稅，惟華府堅持需要待中國採取行動及取得成果後，才緩和關稅。