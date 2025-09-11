王毅與魯比奧通話　批美國近期言行消極不利中美關係

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（10日）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，王毅批評，美方近來採取的消極言行，損害中方正當權益，干涉中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。



外交部的公告表示，王毅稱中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。

中國外長王毅2025年7月11日會見魯比奧（Pool via REUTERS）

王毅還稱，尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行，中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。

公告指，雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。