澳洲投資逾百億升級西澳船廠　支持建設核動力潛艇艦隊

澳洲政府宣布投入120億澳元（約620億港元）用於升級船廠設施，以便支持未來核動力潛艇艦隊的建設。



法媒報道，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）9月14日公布這一計劃時說，這項投資意義重大，將在10年內分階段投入西澳洲州珀斯（Perth）的造船與維修基地。

澳洲2021年與英美兩國簽署核潛艇合作協議，此後便向珀斯的亨德森（Henderson）國防區投入資金。目前澳洲尚無核潛艇維護基礎設施，當局計劃在15年內至少引進三艘美國維珍尼亞級（Virginia-class submarine，又稱774級）核潛艇，並最終實現自主製造。

2025年3月16日，澳洲西澳海岸，圖為一艘美國的「明尼蘇達號（USS Minnesota）」潛艇抵達碼頭附近。（Reuters）

馬爾斯告訴澳洲天空新聞：「亨德森基地是澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）戰略的核心環節，從這個角度看，美國和英國都會對此（擴大投資）表示歡迎。」

他也表明，這是澳洲為把握戰略機遇而必須採取的行動。

據馬爾斯透露，澳洲政府計劃為亨德森基地配備高安全等級干船塢，用於維護核潛艇；同時建設登陸艇製造設施，並最終承建日本最上級護衛艦。亨德森國防區整體開發成本，可能達到約250億澳元（約1292億港元）。

馬爾斯也被問及美國能否使用亨德森基地設施的旱塢（又稱乾塢），停泊美軍核潛艇。他表明：「這是澳英美三方設施，我認為可以。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

