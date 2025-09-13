澳洲駐美大使陸克文：「特習會」能否舉行取決於四大因素

美中高層近期密集接觸釋放出為「特習會」鋪路的信號，有「中國通」之稱的澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Michael Rudd）認為，兩國領導人能否會面並取得成果，取決於關稅談判、科技限制、稀土問題和地緣政治難題四大因素。



曾任澳洲總理的陸克文，星期五（9月12日）以影片連線方式出席在新加坡舉行的第三屆財新「亞洲願景論壇」，以華語發言時作出上述判斷。

美中軍事與外交高層本周先後通話後，雙方也宣布財長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰下周將進行第四輪經貿談判。兩國高層短時間內如此密集接觸，在近年的雙邊關係進程中並不多見，被認為是在為美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平會面鋪路。

2025年7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

陸克文分析，「特習會」的可能性、時間點以及能否有成果，很大程度上取決於未來的關稅談判，但關稅涉及複雜的貿易平衡問題，這對雙方來說是很大的難題。

在此情形下，被問及美中能否在不久的將來成功達成貿易協議，而不是一直靠關稅休戰期拖延下去，陸克文回答道：「我不是上帝，這個問題特別難以預料。我不是美國，我不是中國。」

不過，熟悉華府決策層的他指出，美國談判團隊成員，包括貝森特、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），他們都是能力出眾的人、強硬的談判者，「他們知道他們在做什麼」。

圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （REUTERS ）

陸克文也強調，華盛頓和北京一致謀求經濟增長，因此兩國在承認彼此存在深層次競爭的同時，都有意願穩定雙邊經濟關係以促進增長。

關稅之外，以人工智能晶片出口管制為代表的美國對華科技限制、中國的稀土出口管制措施，也是陸克文眼中影響「特習會」能否實現的因素。「稀土在美國（引起的）反應特別厲害，因此這個問題也是一個難題，非得解決好不可。」

地緣政治是另一大重要因素。陸克文指出，從美國外交政策的優先事項角度來看，印太和亞太地區顯然是特朗普政府的首要關注重點；與此同時，習近平「在意識形態方面的價值觀」則強調安全與發展並重。在台海、南中國海和東中國海，美中面對「很大的地緣政治難題」。

具體而言，由於領土爭端、國家安全等原因，中國與印度、美國盟友韓國、日本等周邊國家的關係，有着本質上的矛盾，「地緣政治方面的因素特別重要」。

當主持人據此提問，美中元首心中都存在尚武之念的情況下，兩國是否還能在台海或南中國海避免軍事衝突？陸克文給出的答案是：「完全可以避免。」

在他看來，美中要維持長期和平穩定關係，取決於三個要素：保持開放的政治與外交溝通管道；建立有效威懾機制降低武力風險；遵循「有管控的戰略競爭」（managed strategic competition）原則。

2025年6月9日中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行，图为双方主要谈判人员合影。（新华社）

陸克文一一闡釋。首先，自從特朗普今年初再次入主白宮以來，美中元首已多次通話，為了避免衝突，這樣的外交與政治溝通必須保持暢通和清晰。其次，要讓北京知道，對台灣採取軍事行動實際上風險很大，不宜輕舉妄動。

至於「有管控的戰略競爭」，陸克文解釋，美中可以在核心利益問題上建立若干彼此認可的紅線，雙方都要領悟到，這些問題不能通過武力手段解決。

在此基礎上，美中可以在經濟、外交、科技乃至意識形態領域公開競爭。「讓最好的制度勝出，前提是這種競爭必須停留在非武力層面。」

自嘲是「半退休澳洲老幹部」的陸克文說，在「有管控的戰略競爭」架構下，當世界面對下一場曾讓他一夜白頭的金融危機，或是下一次全球大流行病時，美中方可有充足的政治空間和機會合作。

「換句話說，我們需要美中兩個大國在這些全球重大結構挑戰上充分合力。這些挑戰唯一的解法，那就是全球協作。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

