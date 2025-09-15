中美經貿第二天會談　美財長：接近與中國達成TikTok協議

中美兩國經貿代表團9月14日一連兩天在西班牙舉行會談，美國財長貝森特（Scott Bessent）15日表示，雙方就TikTok問題接近達成協議。



路透社報道，貝森特在中美第二天會談前夕稱，中美兩國接近就TikTok問題取得共識。他沒有透露細節，但指假如雙方無法就有關問題達成協議，都不會影響兩國的整體關係，又形容中美關係在最高層面都是非常良好。

貝森特認為，北京方面作出激進要求，但華府無意犧牲美國的國家安全。

今次會面的代表團分別由中國國務院副總理何立峰，以及美國財長貝森特（Scott Bessent）率領，也是雙方第四次在歐洲舉行會晤。首日會面持續近6小時後結束，據指談及關稅等議題。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

路透社引述美國政府官員稱，雙方代表團首日會談已經結束，首日的會談主要集中在TikTok、關稅和經濟問題上，但未提供更多細節。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

新華社在會談前發表評論文章稱，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。中美互動關乎兩國，深刻影響世界。在世界經濟面臨動蕩與不確定性的當下，中美以平等對話聚共識、以切實行動促共贏，符合中美兩國共同利益，順應國際社會普遍期待。

事實一再證明，平等對話是解決問題、消除對立的最佳途徑。此次雙方同意將TikTok這一具體而覆雜的議題納入會談，本身也再次說明雙方正延續著通過對話解決分歧的路徑。會談取得積極成果需要雙方共同努力，但美方近期仍在不斷采取單邊、霸淩做法，包括在會談前還在不斷制裁中國企業，這種行為無論是打什麽旗號，都不利於雙方通過平等會談達成互利結果。