中美貿易談判｜美國老套路　中國見招拆招　成果期待不高

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰在西班牙會面開啟第四輪貿易談判。這已經不是兩人的第一次會面。實際上，今年以來，中美雙方已經在歐洲多次接觸。每次談判都有新看點，也有新爭議。

外界對這次西班牙會談既關注又謹慎。大家都想知道，雙方會不會在TikTok或經貿問題上有新突破。但更多人認為，這次會談可能還是短期的緩和，不會有根本性改變。雙方也有了個」默契」——中美談判的特點就是：有緩和，有結果，但沒有徹底的解決方案。



這次就在雙方團隊即將見面之際，美方在經貿、科技、軍事等方面密集出招，妄圖通過製造壓力換取談判籌碼。首先是公開漫天要價。8月下旬，特朗普公開表示，中國必須確保美國的稀土磁鐵供應，否則將面臨200%的關稅。

特朗普拋出200%的關稅威脅，就是要以這一驚人的數字對華施壓，逼迫中國在稀土問題上作出更大讓步。與此同時，特朗普還強行要求中方 「立即將美國大豆訂單增加四倍」。特朗普在大豆問題上對華施壓，就是要保住美國大豆主產區選民的支持。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

同時，加碼科技封鎖。9月13日，美國商務部工業與安全局（BIS）突擊將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，其中部分為中國企業在海外設立的分支機構。此舉顯示出美方出口管制策略的重要變化：不僅限制中國本土企業，更通過「長臂管轄」擴大域外效力，切斷中國企業通過國際分工獲取先進技術的路徑。

這些實體中，與人工智能、高性能計算及半導體相關的研發與生產企業成為重點打擊對象。美方的意圖非常明確，那就是通過加碼科技封鎖增加談判籌碼，在談判開始前推出遏制中國晶片等關鍵技術的打壓措施，進而逼迫中國在談判桌上作出更多讓步。

另外，很明顯的打造「關稅聯盟」。9月4日，墨西哥迫於美方壓力，宣佈計劃對未與其簽訂貿易協定的國家加徵最高50%的關稅，明顯針對中國。9月13日，特朗普在社交媒體上發文，敦促北約成員國立即停止從俄羅斯購買石油，並以「中國從俄羅斯大量購買石油和能源」為由，要求北約成員國對華徵收50%-100%的關稅。美方不僅極力封堵中國商品的「轉口通道」，還施壓盟伴對中國商品加徵關稅，打造排華貿易「小圈子」的企圖昭然若揭。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

這次還甚至在「紅線」問題上挑釁。9月12日，在談判進入48小時倒計時的敏感時刻，美國「希金斯」號驅逐艦和英國「里士滿」號護衛艦高調穿航台灣海峽並進行滋擾挑釁。從時間節點看，這次行動發生在福建艦首次穿越台灣海峽後不到24小時內，該行動本不在美軍規劃內，是在白宮國安會指令下做出的臨時調整，很明顯是刻意為之。

面對美方的極限施壓，中國迅速宣佈開展「雙反」調查，既是對美方破壞談判氛圍的對等反擊，也是增加自身談判籌碼的一步妙棋。精準打擊美方痛點。

根據9月13日發布的公告，中國對原產於美國的進口模擬晶片發起反傾銷調查。此次反傾銷調查鎖定的是美國原產的模擬晶片，涵蓋40nm及以上工藝的通用接口晶片和柵極驅動晶片，調查期從2022年至2024年。這類晶片雖然不是最前沿的7nm、5nm，但卻是新能源車、智能家電、工業控制等領域的「基礎零件」。

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰出席中美經貿會談後離開會場。（Reuters）

與此同時，中方還就美國對華集成電路領域相關措施發起了反歧視調查。此次反歧視調查的對象，是美國自2018年以來針對中國半導體行業採取的一系列措施。從加徵關稅，到禁止出口高端晶片和設備，再到阻撓中國企業參與國際合作項目，這些都屬於明顯的「選擇性限制」。

中國出手也很明確，就是形成對美經貿談判「均勢」。美國帶着一系列極限施壓措施來談，中國則帶着法律武器和反制手段來談。兵來將擋，水來土掩，如此一來，雙方手中的籌碼更趨對等。中國的迅速還擊，再次表明了鮮明的態度：談，大門敞開；打，奉陪到底。

其實中美「鬥爭」這麼多輪了，美國招數也很單一——極限施壓，中國應對也很一以貫之，「談，大門敞開；打，奉陪到底」。也正是基於此，談判來到第四輪，大家都有了心裏的基本盤。

中美談判第一次會面是在今年5月。那時候，貝森特和何立峰在瑞士日內瓦見面。會談結束後，中美雙方在5月12日發表了一份聯合聲明。聲明內容非常重要。中美承諾在接下來的90天裏，互相削減此前加徵的高關稅。這是一次臨時休戰，也釋放了雙方願意繼續談判的信號。

第二次會面發生在6月，地點是英國倫敦。會面結束後，事情出現了一個新轉折。美國總統特朗普很快在社交媒體發文。他宣稱，美國已經和中國達成了一項「協議」。事關美國最關心的稀土。

第三輪會面是在7月，地點換到瑞典斯德哥爾摩。這一次，雙方繼續談判。談判結束後，特朗普又簽署了一項行政令。他宣佈，將8月12日到期的中美關稅休戰協議延長90天。這樣，休戰期就延長到11月初。

2025年7月28日，瑞典斯德哥爾摩，在中美貿易談判前，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson，左）在羅森巴德外歡迎中國國務院副總理何立峰（中）抵達現場。（Reuters）

到這裏，我們能看到一個清晰的趨勢。中美雖然在許多領域存在分歧，但雙方都在用會面來管控衝突。每一次會談，都會帶來一個短期緩和的結果。現在到了第四次，也就是西班牙馬德里會談。按照釋放的消息，會談的重點之一是TikTok。

TikTok問題已經是中美之間最敏感的爭議之一，中美雙方能不能在這個問題上取得突破，目前還不好說。最先釋放消息的是，路透引述消息人士稱，特朗普政府預計將再次延長對中國字節跳動旗下TikTok「不賣就禁」的限期，原定期限為9月17日。這將是特朗普批准的第四次聯邦執法緩期。

說到TikTok就多說幾句，實際上TikTok就像一面鏡子照出美式「玻璃心」。TikTok到底犯了什麼天條？讓1.7億美國用戶每天平均刷95分鐘，把Facebook、X熬成「前浪」；讓700萬小企業靠15秒短視頻賣貨，把亞馬遜的搜索流量攔腰砍；讓猶太資本集團眼睜睜看着「算法+流量」不再由華爾街壟斷。…美國政客集體表演「受迫害妄想症」。

美國的招數，中方早就清楚，中方也很明確「三條底線」：取消全部對華單邊關稅，停止以「國家安全」為由拉黑中企，TikTok 必須按「市場化、法治化」原則處理。

從過去幾次會面的情況來看，也要保持清醒。中美之間的合作往往是有限的、臨時的。每次談判帶來的成果，往往只能維持幾個月。比如關稅休戰，本質上就是不斷延期。它解決不了根本問題，只是避免衝突迅速升級。

從大的背景看，中美關係已經進入一個新的階段。競爭是長期的，但合作又是不得不有的。所以，這次西班牙會談的意義可能不在於具體成果，而在於繼續維持溝通的渠道。只要兩國高層還在見面，還在對話，就能避免關係徹底失控。

很明顯，中美間的這場博弈，必然是長期的，是力量的比拼，更是智慧的較量。中國既不會盲目對抗，也不會輕易退縮，而是以戰略定力和靈活手段堅定捍衛自身利益。