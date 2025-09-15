Coldplay演唱會慰問Charlie Kirk家人被噓　左翼網民發起抵制行動

美國保守派網紅查理·柯克（Charlie Kirk）日前在猶他谷大學（Utah Valley University）舉行活動期間遭槍擊身亡。英國樂團Coldplay主音Chris Martin 12日在倫敦演唱會期間呼籲歌迷向Charlie Kirk的家人「送上愛」，豈料在社交平台引起反彈，甚至有網民發起「#MuteColdplay」的行動。



Chris Martin當日在演唱樂隊知名歌曲《Fix You》前，邀請全場觀眾舉起雙手，向需要幫助的人傳遞愛。他稱：「今日世間有太多需要它的地方，你可以將這份愛傳遞給兄弟姐妹，傳遞給正經歷苦難的人們及其家庭，傳遞給查理·柯克的家人。即使與人意見相左，仍請傳遞愛意……傳遞給中東、烏克蘭和俄羅斯的和平民眾。」

但當Chris Martin提及查理·柯克名字後，現場隨即出現一陣騷動，有觀眾發出噓聲。

該片段隨後在Instagram、TikTok及X上遭瘋傳，引發大批左翼網民批評，X上甚至開始出現「#MuteColdplay」（抵制Coldplay）的標籤。

自稱現場觀眾的X平台用戶@space0dyssey稱自己當時「發出噓聲」，稱柯克是Chris Martin提及的眾多人當中「唯一被以名字提及」的人實在荒謬。另一用戶@rossmacronald表示若當時在場會即刻離場。此外，也有網民為Chris Martin的言論辯護。

2025年5月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室為華盛頓特區臨時檢察官皮羅（Jeanine Pirro）舉行宣誓就職儀式。特朗普盟友，Turning Point USA聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）站在房間後面。（Getty）

事實上，柯克本人曾在影片中嘲諷樂隊，稱「與其去Coldplay演唱會，我寧可死掉」——「我實在想不到比這更無聊、更平庸、更浪費時間的事了。」

Coldplay至今未有就事件作出回應。Chris Martin此前曾對《滾石》雜誌表示，傳遞愛是樂隊當前的使命：「我們正有意識的高舉愛的旗幟，將其作為處世之道。能向如此多人倡導這種理念的群體並不多見。所以我們堅持做這件事。我也需要這樣的信念，才能不至放棄、變得憤世嫉俗、自我封閉、憎恨所有人。我不想那樣，但誘惑實在太大了。」