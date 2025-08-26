Coldplay避免捉姦事件重演　倫敦場見粉絲求婚追問一句全場爆笑

Coldplay再度用音樂傳遞愛！他們於8月22日在倫敦溫布利球場開唱時，上演一場浪漫求婚橋段，令全場歌迷歡聲雷動。



當時，一名男歌迷舉著寫有「我想求婚」的紙牌，被鏡頭投射到大螢幕上，指向身旁的女伴。主唱Chris Martin發現後，立刻上前「審核」這場求婚，幽默地問：「這真的是你的另一半嗎？不是別人的吧？」甚至追問：「你們不是表兄妹吧？不是AI吧？都是真人嗎？」逗得現場笑聲不斷。

Coldplay再度用音樂傳遞愛！（gettyimages）

在得到肯定答案後，Chris Martin即興唱出：「我的好兄弟，免費送你一個建議，現在就跪下一膝吧！」隨後，男歌迷真的依指示下跪求婚，女方驚喜捂臉，最後兩人深情一吻，全場觀眾爆出掌聲與歡呼。Chris Martin也祝福唱道：

「恭喜你們，真是一對美好的伴侶，願你們幸福直到永遠。」



這場「幸福時刻」發生在Coldplay上一場演唱會爆出「吻鏡頭風波」後約一個月。當時，一對被拍到的男女刻意閃躲鏡頭，讓Chris Martin還笑問：「要嘛他們是在偷情，不然就是很害羞啦」，事件甚至演變成雙方辭職收場。之後，Chris Martin還在演唱會提醒觀眾：

「如果還沒化妝，快去補妝吧，因為鏡頭隨時會拍到你！」



