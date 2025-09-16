美國首次在日本部署堤豐中程導彈系統　射程達東海及中國部分地區

美國周一（9月15日）首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。



美國「戰區」（TWZ）軍事網站評價說，美國此舉被視作「對中國發出的明確訊號」。路透社則稱，這強調華盛頓與東京日益願意部署被中方譴責為破壞穩定的武器。

美軍與日本自衛隊上周四起在九州、沖繩等地以離島防禦為核心舉行大規模聯合訓練，本周一，美軍首次在駐日基地部署並向傳媒展示「堤豐」系統。

根據日本放送協會（NHK），「堤豐」系統能夠發射「戰斧」巡航導彈。如果從岩國基地發射射程為1600公里的「戰斧」導彈，則可將東海及中國部份地區納入打擊範圍。

2025年9月15日，美國周一（15日）首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。（Reuters）

至於在日本部署「堤豐」系統的目的，美軍司令官格曼（Wade Germann）稱：「我們此次獲得與自衛隊進行嚴格的、符合實際情況的訓練機會，雙方將確保在必要時做好戰鬥準備。在訓練中，我們將對在岩國基地的航空基地及港灣這兩個區域部署『堤豐』系統時的各種作戰配置進行測試。」

中國和俄羅斯較早前均對美方此舉表示強烈抗議。中方表示「堅決反對」，俄方指出「這將導致更加不穩的局面」。8月29日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時稱，中方一貫堅決反對美國在亞洲國家部署「堤豐」中導系統，也敦促美方汲取歷史經驗教訓，把精力和資源放到正道上，而不是相反。

在日本部署「堤豐」之前，儘管中國提出警告，美國與菲律賓同意把美國中程導彈系統「堤豐」（Typhon）無限期留在菲律賓北部。