荷里活知名男星、辛丹斯電影節創始人羅拔烈福逝世　享年89歲

據《紐約時報》報道，美國著名演員、導演羅拔烈福（Robert Redford）周二在其家中逝世，享年89歲。



羅拔烈福的公關Cindi Berger表示：「羅拔烈福於2025年9月16日在猶他州山區辛丹斯家中離世——這是他深愛的地方，身邊環繞着摯愛之人。我們將永遠懷念他。」

羅拔烈福是美國60至70年代最當紅的男主演。他生前曾出演《非洲之旅》（Out of Africa）、《老千計狀元才》（The Sting）、《驚天大陰謀》（All the President's Men）、《因真相之名》（Truth）、和《美國隊長》等電影，自80年代起開始擔任電影導演，曾執導《普通人》（Ordinary People）、《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）等獲獎影片，前者於1980年摘得奧斯卡最佳影片獎，他亦因此獲得奧斯卡最佳導演殊榮。

1981年，羅拔烈福共同創辦了非營利機構辛丹斯學院（Sundance Institute），該機構每年舉行全球知名的辛丹斯電影節，致力於推廣和支持獨立電影作品和新銳藝術家。

2002年，他獲得奧斯卡終身成就獎。