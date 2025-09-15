稱患精神病露宿者應被打毒針處決　美國霍士新聞主播公開致歉

一名23歲烏克蘭裔女子逃離戰火、移民到美國後於上月遭一名患有精神疾病的遊民襲擊身亡的事件在美國引發軒然大波。美國霍士新聞頻道主播基爾米德（Brian Kilmeade）早前在節目中談及該案件時表示，「精神病的露宿者應該被注射致死」，言論引發反彈。他14日在節目中就此道歉，承認自己的言論「極其冷酷」。



在本月10日播出的《Fox and Friends》節目中，基爾米德與在場兩位共同主持人探討該事件，當時主持人Lawrence Jones當時表示：「許多人不願接受援助項目，也不願獲取必要的幫助，不能讓他們選擇。要麼接受我們提供的資源，要麼就準備進監獄。現在必須這麼做。」基爾米德當場插話指：「或者強制注射致命藥物之類的，反正就是殺死他們。」

此番言論引起廣泛批評。14日，他在一場直播節目中表示，自己當時與其他兩名主持人討論這宗襲擊案、以及如何阻止患有精神疾病的露宿者實施此類襲擊，包括對其進行收容或監禁以防再犯。他稱：「討論過程中，我錯誤的提出對他們進行注射致死。我為這番極其冷酷的言論致歉。」

他補充道：「我當然明白並非所有精神疾病患者或無家可歸者都會像北卡羅來納州的兇手那樣行事，眾多無家可歸者值得我們同情與關懷。」

23歲烏克蘭裔女子伊琳娜（Iryna Zarutska）上月22日在美國北卡羅來納州搭乘火車時遭遊民襲擊，身中多刀死亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）更在社交平台發文稱須判兇手死刑，令事件進一步引發全國關注。