盧拉：與特朗普沒有私交　稱儘管他是美國總統　但不是世界皇帝

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在接受《英國廣播公司》（BBC）獨家訪問時表示，他與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「沒有任何關係」。盧拉強調：「特朗普可能是美國總統，但他不是世界皇帝。」



據《英國廣播公司》報道，儘管巴西總統盧拉過往經常批評特朗普，但這是迄今為止最明確的信號，表明他與美國總統之間的溝通已經中斷。

報道指雖然美國對巴西擁有貿易順差，但特朗普依然在7月向巴西商品徵收50%的關稅，理由是巴西右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因政變罪受審。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2025年7月18日會見傳媒（Reuters）

盧拉稱這些關稅「政治味濃」（eminently political）。

特朗普徵收的關稅打擊巴西向美國出口的咖啡和牛肉等產品，盧拉表示這些產品的價格將上漲：「美國人民將為特朗普總統在與巴西關係中犯下的錯誤付出代價。」

報道指，兩位領導人從未直接交談過。當被問及為何不直接打電話或建立聯繫時，盧拉回答：「我從未嘗試過打那通電話，因為他從來都不想交談。」

盧拉告訴BBC，他是從巴西報紙上得知美國關稅的消息。

2025年8月22日，哥倫比亞波哥大，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席第五屆亞馬遜合作條約組織 (Amazon Cooperation Treaty Organization，ACTO) 總統峰會時發表講話。（Reuters）

當談到特朗普時，盧拉指他「沒有以文明的方式進行溝通。他只是在自己的社交平台上發布關稅的消息。」

當被問及如何描述他與特朗普的關係時，盧拉只是簡單地回答：「沒有任何關係。我和特朗普沒有任何關係，因為特朗普第一次當選總統時，我不是時任總統。他只是與博爾索納羅建立關係，而不是與巴西。」

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

盧拉還表示，如果他在下週的聯合國大會上與特朗普擦身而過，他會「基於一位文明公民向他打招呼」，但同時強調，儘管特朗普是「美國總統，但他不是世界皇帝。」