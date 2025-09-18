盧拉：與特朗普沒有私交 稱儘管他是美國總統 但不是世界皇帝
巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在接受《英國廣播公司》（BBC）獨家訪問時表示，他與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「沒有任何關係」。盧拉強調：「特朗普可能是美國總統，但他不是世界皇帝。」
據《英國廣播公司》報道，儘管巴西總統盧拉過往經常批評特朗普，但這是迄今為止最明確的信號，表明他與美國總統之間的溝通已經中斷。
報道指雖然美國對巴西擁有貿易順差，但特朗普依然在7月向巴西商品徵收50%的關稅，理由是巴西右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因政變罪受審。
盧拉稱這些關稅「政治味濃」（eminently political）。
特朗普徵收的關稅打擊巴西向美國出口的咖啡和牛肉等產品，盧拉表示這些產品的價格將上漲：「美國人民將為特朗普總統在與巴西關係中犯下的錯誤付出代價。」
報道指，兩位領導人從未直接交談過。當被問及為何不直接打電話或建立聯繫時，盧拉回答：「我從未嘗試過打那通電話，因為他從來都不想交談。」
盧拉告訴BBC，他是從巴西報紙上得知美國關稅的消息。
當談到特朗普時，盧拉指他「沒有以文明的方式進行溝通。他只是在自己的社交平台上發布關稅的消息。」
當被問及如何描述他與特朗普的關係時，盧拉只是簡單地回答：「沒有任何關係。我和特朗普沒有任何關係，因為特朗普第一次當選總統時，我不是時任總統。他只是與博爾索納羅建立關係，而不是與巴西。」
盧拉還表示，如果他在下週的聯合國大會上與特朗普擦身而過，他會「基於一位文明公民向他打招呼」，但同時強調，儘管特朗普是「美國總統，但他不是世界皇帝。」
