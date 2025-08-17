盧拉冀特朗普到訪親自了解巴西　自稱「播種糧食而非暴力或仇恨」

巴西總統盧拉說，他希望美國總統特朗普能到訪巴西，親自了解真實的巴西。



法新社報道，盧拉星期六（8月16日）在種植葡萄時，拍視頻向特朗普發話：「我希望你有一天能來這裏，這樣我們就可以聊聊，讓你看到真實的巴西。一個熱愛森巴舞、狂歡節、足球，同時熱愛美國、中國、俄羅斯、烏拉圭和委內瑞拉的國家。我們愛所有人。」

葡萄是巴西受美國關稅影響的商品之一。

盧拉也在社交媒體發文說，他正在「播種糧食，而不是播種暴力或仇恨」。

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

他也對特朗普說：「我希望有一天我們能夠對話，這樣就能了解巴西人民的素質。」

美國對巴西徵收50%關稅，是對貿易夥伴徵收的最高關稅之一。

與對其他國家的措施不同，特朗普公開以政治理由為關稅辯護，聲稱巴西有關部門正在對盟友、前總統博爾索納羅進行「政治迫害」。

博爾索納羅因涉嫌在2022年對盧拉發動政變而受審，美國最近還制裁審理這起案件的法官及其他七名最高法院大法官。

不過，盧拉表態支持最高法院，並承諾捍衛「巴西人民的主權」。巴西政府也誓言將反制特朗普的關稅，包括在必要時提起上訴。

這次美國徵收的關稅影響拉丁美洲最大經濟體巴西的幾種主要出口產品，徹底摧毀巴西數百年來的貿易關係，以及去年巴西創造的2億8400萬美元貿易順差。

本文獲《聯合早報》授權轉載

