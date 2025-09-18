中國駐以色列使館對內塔尼亞胡涉華言論表示震驚和反對

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月15日指責中國和卡塔爾等國家，稱其投資人工智能（AI）技術、透過社交媒體「圍攻」以色列。中國駐以色列大使館發言人周四在新聞發布會上表示：「中方對內塔尼亞胡的涉華言論感到震驚，相關說法毫無事實依據，有損中以關系，中方對此高度關切，堅決反對。」



中國駐以色列大使館發言人還稱，以方將批評聲音歸咎於某幾個社交媒體本身，繼而將矛頭指向中國，「這是病急亂投醫，找錯了對象，更開錯了藥方。」

發言人補充說，國際社會高度關注加沙局勢，普遍希望早日停火止戰。中方認為解決以色列當前困境需要的是政治智慧和富有創造性的外交，而不是單純的軍事行動和無休止的轟炸。

2025年8月13日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席Newsmax電視台在耶路撒冷舉辦的美國獨立日招待會，即一年一度的「七月四日」慶祝活動。（Reuters）

中方呼籲以方正視國際社會的強烈呼聲，立即停止在加沙的軍事行動，盡快實現全面持久停火，防止更大規模的人道主義危機。中方願同國際社會一道，為緩和地區局勢發揮建設性作用。