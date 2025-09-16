阻止以色列在加沙屠殺　西班牙為西方世界做出了榜樣

除了在口頭及外交層面進行空泛的「譴責」，如何回應以色列在加沙實施種族滅絕政策，西班牙為西方世界做出了榜樣。

據沙特阿拉伯衛星電視台、《以色列時報》等媒體報道，15日公布的一份官方文件顯示，西班牙政府取消了一份價值約7億歐元購買以色列設計火箭炮發射器的合同。

報道援引英國國際戰略研究所發布報告稱，上述合同於2023年10月被授予給一家西班牙財團，涉及購買12套由以色列埃爾比特系統公司開發的高機動性火箭炮系統，埃爾比特系統公司能夠從中獲得1.5億歐元。

報道稱，西班牙還正式取消了另一份購買168套反坦克導彈發射器的合同，該合同價值2.87億歐元，原定由一家以色列公司負責生產。

《以色列時報》還援引西班牙媒體消息稱，西班牙政府正在進行更廣泛的審查，以逐步將以色列的武器和技術從其武裝部隊中淘汰出去。

加沙地帶的急性營養不良率激增，當地兒童的營養不良問題尤其嚴重。（無國界醫生提供）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）9月8日還宣佈，依法對以色列實施武器禁運等9項措施，以「阻止加沙地帶的種族滅絕行為」，併為巴勒斯坦方面提供支持。

西班牙採取的相關措施包括，從法律上永久性禁止與以色列進行武器、彈藥和軍事裝備交易，禁止為以色列軍隊運載燃料的船隻停靠西班牙港口，禁止為以色列運載國防物資的飛機進入領空，禁止直接參與加沙地帶種族滅絕、侵犯人權和戰爭罪行的人員進入領土等。

與此同時，西班牙政府將繼續加大對巴勒斯坦民族權力機構的支持力度，在農業、糧食安全和醫療援助等領域與巴勒斯坦方面建立新的合作等。西班牙對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的捐款將再增加1,000萬歐元；對加沙地帶的人道主義援助和合作預算也將增加到1.5億歐元。

同日，西班牙還召回駐以色列大使。迄今為止，西班牙是唯一一個對以色列在加沙種族滅絕政策實施實質回應的西方國家。其它國家的反對或譴責僅限於口頭層面。

針對西班牙政府的上述措施，以色列外交部當天宣佈反制措施，禁止西班牙副首相兼勞工與社會經濟大臣迪亞斯（Yolanda Diaz Perez）和青年和兒童大臣雷戈（Sira Rego）入境，並指責上述兩人「支持針對以色列人的恐怖和暴力行為」。

儘管無國界醫生的水車每日能分發約50萬公升飲用水，也只能滿足加沙8萬人最低限度的飲用水需求。（無國界醫生提供）

此前，西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）6月6日表示，西班牙將加入南非在國際法院（International Court of Justice，ICJ）起訴以色列的行列，指控以色列在加沙戰爭中犯下種族滅絕罪。

西班牙是繼愛爾蘭之後第二個介入此案的歐洲國家。

2023年12月29日，南非向國際法院提起訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。

國際法院2024年1月26日發布具有約束力的「臨時措施」，要求以色列立即採取行動，防止任何可能使加沙地帶巴勒斯坦人遭受種族滅絕的行為。

2024年11月21日，位於荷蘭海牙的國際法院對以色列總理內塔尼亞胡及其前國防部長加蘭特發出逮捕令，指控他們在過去13個月的加沙戰爭中，犯有反人類罪和戰爭罪。