特朗普Bitcon金色像現身華府 「向支持加密貨幣的總統致敬」
撰文：官祿倡
出版：更新：
一尊由迷因幣發行平台Pump.fun關係密切的成員集資製作的形似美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的金色雕塑9月17日清晨現身華府。這尊雕塑右手捧起代表比特幣的圓形硬幣，右手自然垂落，面帶微笑的「特朗普」面向國會山莊，主辦方指，展出雕塑旨在「向支持加密貨幣的總統致敬」。
Pump.fun在雕塑安裝好後即場進行線上直播，不少人看見後駐足欣賞並合影留念，不過金色雕塑並非由通體由黃金打造，而是採用可快速拆裝的極硬泡沫材質，象徵它本質上是一件為鏡頭量身打造的宣傳道具。
主辦方還補充，此舉旨在引起外界對數碼資產、貨幣政策以及聯邦政府對金融市場的作用的討論。
這也印證在Pump.fun平台同步發布的數碼虛擬貨幣上，這個名為DJT GOLDEN STATUE的迷因幣在發售後，價格一度飆升逾50%，最高峰的價值接近30萬美元，當日交易量約35.4萬美元，不過隨後下跌。
