特朗普Bitcon金色像現身華府　「向支持加密貨幣的總統致敬」

一尊由迷因幣發行平台Pump.fun關係密切的成員集資製作的形似美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的金色雕塑9月17日清晨現身華府。這尊雕塑右手捧起代表比特幣的圓形硬幣，右手自然垂落，面帶微笑的「特朗普」面向國會山莊，主辦方指，展出雕塑旨在「向支持加密貨幣的總統致敬」。



Pump.fun在雕塑安裝好後即場進行線上直播，不少人看見後駐足欣賞並合影留念，不過金色雕塑並非由通體由黃金打造，而是採用可快速拆裝的極硬泡沫材質，象徵它本質上是一件為鏡頭量身打造的宣傳道具。

2025年9月17日，美國華盛頓，圖為一個特朗普樣貌的金色雕塑被擺放在美國國會大廈與華盛頓紀念碑中間的公園附近（網上截圖@Pump.fun）。

主辦方還補充，此舉旨在引起外界對數碼資產、貨幣政策以及聯邦政府對金融市場的作用的討論。

這也印證在Pump.fun平台同步發布的數碼虛擬貨幣上，這個名為DJT GOLDEN STATUE的迷因幣在發售後，價格一度飆升逾50%，最高峰的價值接近30萬美元，當日交易量約35.4萬美元，不過隨後下跌。