俄羅斯堪察加半島東部海域發生7.8級地震　當局一度發海嘯警報

俄羅斯遠東堪察加半島（ Kamchatka）東部海域發生7.8級地震，震中位於堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東145公里處，震源深度10公里。



新華社引述美國地質調查局（USGS）消息說，地震發生於格林威治時間周四（9月18日）傍晚6時58分。

俄羅斯國家地球物理服務機構在當地的分支機構報告的震級為7.4級。法媒引述報告稱，至少發生五次餘震。

美國太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center）發布附近海岸線可能出現危險海浪的警報，但數小時後說威脅已經過去。

堪察加邊疆區首長索洛多夫（Vladimir Solodov）在社交媒體Telegram上說：「今天早上再次考驗着堪察加居民的韌性……目前還沒有損失報告。我請大家保持冷靜。」

堪察加半島位於稱為「火環」的構造帶上，這個構造帶環繞着太平洋的大部分地區，是地震活動的熱點地區。

俄羅斯遠東堪察加半島東部海域9月19日凌晨發生7.8級地震，當局一度發出海嘯警報、（USGS截圖）

今年7月，這個地區沿海發生一場8.8級強震，引發海嘯，將一個沿海村莊的一部分捲入大海，並引發太平洋沿岸的警報。

本文獲《聯合早報》授權轉載

