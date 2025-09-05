阿富汗再發生5.6級地震 首都喀布爾震感明顯
撰文：蕭通
剛於8月31日發生6.0級地震的阿富汗，於當地時間9月4日晚再發生5.6級地震。美國地質調查局（USGS）公布，事發於當晚9時26分，震中位於東部楠格哈爾省（Nangarhar）首府賈拉拉巴德（Jalalabad）以東14公里處，震源深度10公里。阿富汗首都喀布爾（Kabul）震感明顯。
阿富汗8月31日發生6.0級地震，震中位於賈拉拉巴德東北方向27公里處，震源深度8公里。由於震源較淺且震區為山區，當地受災嚴重。阿富汗紅新月會4日證實，這次地震已造成2,205人死亡、3,640人受傷。
美聯社報道，地震造成震央周邊村莊夷為平地，群眾被困在瓦礫之下。大多數傷亡發生在庫納爾省（Kunar），當地居民多住在陡峭河谷沿岸，房子以木和泥磚搭建。據慈善機構Islamic Relief 於4日發表的評估報告，該省約98%的建築物遭到破壞或摧毀。該機構表示，當地急需人員和物資來照顧生還者。
