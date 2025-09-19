中美元首通話 特朗普：將與習近平在APEC期間會面 擬明年初訪華
新華社報道，中國國家主席習近平9月19日晚上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。報道指通話是務實、積極、建設性。特朗普其後在網上發文，指與習近平就許多問題取得進展。特朗普表示，將與習近平在稍後於韓國舉行的亞太經合組織峰會（APEC）上會面，並計劃明年初訪問中國。
特朗普與習近平通話後在社交平台發文：
特朗普在其社交平台發文指：「我剛剛與中國國家主席習近平進行了一次非常有成效的通話。我們在在許多非常重要的問題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性以及批准TikTok相關協議。」
特朗普又指：「我還與習近平主席商定，我們將在韓國舉行的亞太經合組織峰會（APEC）上會面。我將在明年初訪問中國，習主席也將在適當的時候訪問美國。這通電話非常愉快，我們還會再次通話，感謝中方就TikTok作出的批准，雙方都期待在亞太經合組織峰會上會面！」
