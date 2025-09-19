習近平與特朗普通話　稱中方在TikTok問題立場清楚　尊重企業意願

新華社報道，中國國家主席習近平9月19日晚上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。報道指通話是務實、積極、建設性。

報道指，習近平指出中美兩國在二戰中是並肩戰鬥的盟友，前不久中方隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，邀請當年美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀看閱兵儀式，中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持，「我們應在緬懷先烈、銘記歷史基礎上，珍愛和平，開創未來。」

習近平：雙方團隊最近磋商體現尊重互惠精神

習近平強調中美關係十分重要，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界，要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏，雙方團隊最近的磋商體現平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。

2025年8月31日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在天津舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。（新華社）

習近平：美方應避免採取單方面貿易限制措施

他稱美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案，希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

特朗普：支持雙方團隊磋商妥善解決TikTok問題

特朗普表示，中國紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式非常精彩，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。

他指美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題，美方願同中方一道努力維護世界和平。

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

中美兩國經貿代表團此前就字節跳動旗下社交平台TikTok（抖音海外版）的問題達基本框架共識，特朗普之後向傳媒指，他9月19日會與習近平通話，確認所有相關事宜。

英國廣播公司（BBC）19日報道，儘管中美雙方達成基本框架共識，但該「共識」的實際內容其實仍不清楚，包括Tiktok演算法的控制權。