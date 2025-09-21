歐洲機場系統供應商遭網絡攻擊　布魯塞爾機場今取消一半離境航班

路透社9月20日（周六）報道，歐洲各大機場的預辦登機及登機系統服務供應商遭到網絡攻擊，導致倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）、布魯塞爾機場（Brussell Airport）和柏林機場等機場營運中斷，造成大量航班延誤和取消。布魯塞爾機場表示，由於技術故障問題，21日（週日）需要取消一半的離境航班。



機場發言人指：「布魯塞爾機場已要求各航空公司取消9月21日（週日）一半的離境航班，以避免長時間排隊和延遲取消的情況。」

這次網絡攻擊的目標柯林斯航空系統（Collins Aerospace），是一間為全球多家航空公司提供預辦登機及登機系統的企業。其母公司RTX稱已經留意到事件，並正努力搶修，強調事件只影響旅客登記及托運行李服務，但可以透過人手處理減低影響。

2019年4月3日，德國漢堡，柯林斯航空系統（Collins Aerospace）在飛機內飾博覽會 (Aircraft Interiors Expo)上的攤位。（Getty Images）

英國希斯路機場警告稱，第三方供應商的「技術問題」造成了航班延誤，並告知乘客在前往機場之前查看航班狀態。

比利時布魯塞爾機場在其網站上表示，這次攻擊導致自動系統無法運作，只能手動處理預辦登機及登機手續，並警告這將導致航班延誤和取消。

德國柏林機場在其網站稱：「由於歐洲系統提供商出現技術問題，導致報到等待時間延長。我們正在努力尋找快速解決方案。」