美網紅機場安檢被攔截　全因Alexander McQueen手袋似武器？

美國一名在Instagram上擁有超過90萬名粉絲的女子近期發布影片分享，自己搭飛機去看演唱會期間，因為帶了一個設計款的名牌手袋而無法登機，最後要讓朋友來把手袋拿回家才順利上機。



Tiffany Moon在Instagram上擁有93.5萬名粉絲，是美國達拉斯德州大學西南醫學中心的副教授，同時也是一名醫學博士。

她9月3日和4日分別發布影片講述一段遭運輸安全管理局（TSA）攔下的經歷。

Tiffany Moon當時正從達拉斯-沃斯堡機場（DFW）飛往拉斯維加斯，準備觀看美國殿堂級男子組合Backstreet Boys的演唱會，行程僅一晚。

在安檢期間，掃描儀發現她行李箱中有異常，TSA官員於是打開她的行李箱，翻查她的內衣，然後拿出那個銀色手提包，對她說，「您不能攜帶這個登機」。

官員指向手袋頂部的皇冠形狀裝飾物，指那是鐵蓮花（Brass knuckles，又稱指虎、指節套環或指節銅套），可以用來襲擊人，因此不准帶上飛機。

Tiffany Moon解釋，這是Alexander McQueen設計師設計的一款手袋而已，甚至試圖用一點幽默來緩和氣氛，反問道，自己難道像那種會在頭等艙或觀看演唱會時用手袋襲擊他人的人嗎。

官員毫不讓步，也沒有覺得好笑，只是默默看着她說：「像。」

官員堅持她不能帶這個手袋上飛機，由於飛機還有八分鐘就要登機，她尋求建議，官員建議她「扔掉它」，又或者擰下那個裝飾物，只帶包身登機，這顯然讓人無法接受。

幸運的是，Tiffany Moon有朋友住在機場附近，朋友及時趕到機場，替她把包取回家中。不過這也使得Tiffany Moon在拉斯維加斯沒有手袋可用，於是她在晚餐前匆忙去Jimmy Choo買了一個新的銀色手袋。