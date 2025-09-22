美國芝加哥河淨水有功　時隔98年再辦大型游泳活動　約300人參與

美國芝加哥河（Chicago River）曾是世界上污染最嚴重的水道之一，因此當地人此前一直避之則吉。然而，隨着近半個世紀的淨水工程，該河流的水質已大為改善。約300人9月21日參與了芝加哥河的大型游泳活動，是自1927年以來首次於該河舉辦游泳活動。



英國《衛報》報道，大約300人於21日清晨跳入芝加哥河，進行長達1.6公里的循環游泳。

活動主要籌辦人麥康奈爾（Doug McConnell）表示，他十多年來一直敦促市政府允許在芝加哥河舉辦游泳活動。因此當他「夢想成真」，看到人們在河中暢泳時，感到十分震驚及難以置信。

報道稱，芝加哥河長期以來一直被人為破壞，甚至曾被視作無人管理的垃圾堆填區，例如河道旁的大型屠宰場經常會把大量污水和動物屍體等棄置物排入河中。

這張攝於2025年8月25日的照片中，可以看到一艘觀光船在位於美國芝加哥的芝加哥河（Chicago River）行駛。（Reuters）

種種狀況導致芝加哥河河水變得極度污濁，甚至曾引發了霍亂等疫情。為了避免芝加哥的飲用水源受到污染，市政府於1900年甚至為此建造了運河和船閘系統，扭轉了河水的流向。

直到1970年代，《清潔水法案》（Clean Water Act）等環保法案陸續通過和美國環保署（EPA）的成立，對排入河流、溪流和湖泊的污染物實施了新的限制，成為芝加哥河等河流展開淨水工程的重要里程碑。

2025年日9月21日，美國芝加哥河（Chicago River）時隔98年再辦大型游泳活動。圖為參與者在河中游泳。（X@olliemilman）

麥康奈爾指出，許多芝加哥人的心中認為，該河在骯髒程度方面惡名遠播，但他們證明了現況已非如此。他強調：「我認為（芝加哥河）現今的水質狀況會讓人們感到驚訝，因為它會比預想的更乾淨。」