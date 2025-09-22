泰國女牙醫無牌半年服務逾1000患者　警接獲投訴「放蛇」拉人

泰國牙科委員會（The Dental Council of Thailand）上周五（9月19日）公布，羅勇府一名女子在無有效執照的情況下，6個月內在4間診所為超過1,000名病人治療牙齒。警方接獲民眾投訴後「放蛇」並逮捕她。



《The Thaiger》指，泰國牙科委員會主席Chairat Chaloemratnaroj與警方及衞生官員一起召開新聞發布會，透露這次調查源於民眾對布羅登縣一間牙科診所的投訴。經查證，這名畢業於國外牙醫學院的女子在未取得泰國執業許可證的情況下，長期在國內從事洗牙、拔牙、補牙及牙科矯正等項目。

Chairat Chaloemratnaroj強調，無證行醫行為對公眾健康構成嚴重威脅，可能導致感染、併發症甚至危及生命的風險。

警方透露，此次抓捕行動經過數月調查，期間警方曾以洗牙服務為名進行暗訪取證。涉事診所經營者因未盡到資質審核義務，或為降低成本故意僱傭無證人員，將面臨法律追責。

衞生服務支援廳醫生Arkom Praditsuwan表示，僱傭無證行醫者的診所將面臨最高兩年監禁、4萬泰銖罰款或並處罰金。調查還發現涉事診所本身缺乏運營資質，增加公眾辨識難度。

警方目前正對與這名女子有關的其他診所展開調查，患者能否獲得賠償將取決於調查結果及相關診所的責任認定。