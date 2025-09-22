內塔尼亞胡誓回應多國承認巴勒斯坦國　英國警告不得吞併西岸區域

英國、加拿大、澳洲以及葡萄牙21日宣布正式承認巴勒斯坦國，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示將會對承認巴勒斯坦國的多個國家作出回應，外界猜測他在暗示奪取由巴勒斯坦權力機構執掌的約旦河西岸。英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，她已警告以色列不得吞併西岸區域。



內塔尼亞胡在周日的例行內閣會議上表示，以色列在約旦河西岸增加有一倍的猶太人定居點，強調「我們將繼續沿着這條路走下去」，他還指以色列將在聯合國與其他國際論壇上「反對那些針對以色列的誹謗」以及呼籲建立巴勒斯坦國的聲音，認為巴勒斯坦國將危及以色列生存，而國際社會「在未來幾天就此事聽取我們的意見」，外界認為他或暗示動用武力奪取約旦河西岸。

他表示將在下周與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤後公布以色列的應對措施。

以色列在約旦河西岸開闢猶太人定居點的行為在國際上被視為非法。第80屆聯合國大會高級別會議將在本周舉行，預料法國、比利時等國，將在期間宣布承認巴勒斯坦國。

綜合外媒報道，顧綺慧指出，英國承認巴勒斯坦國旨在推動地區安全，將繼續與該地區所有人合作以達到目標，但雙方的極端人士都試圖放棄兩國方案的前景，英國有責任恢復這方案。