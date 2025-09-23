英澳加等國承認巴勒斯坦國　阿拉伯國家聯盟表示歡迎

英國、加拿大、澳洲及葡萄牙等分別宣布正式承認巴勒斯坦國，阿拉伯國家聯盟方面對此表示歡迎。



根據阿盟21日發布的一份聲明，阿盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）對英國、加拿大、澳洲和葡萄牙承認巴勒斯坦國表示歡迎，認為這些國家承認巴勒斯坦國的做法是「歷史性的」，並強調此舉有助於在「兩國方案」基礎上和平解決巴以沖突。蓋特還在其個人社交媒體賬戶上表示，期待更多具有影響力的國家承認巴勒斯坦國。

2025年9月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表講話。 （Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明稱，巴勒斯坦國不會被建立，又稱將在訪美回國後作出正式回應。據以色列媒體報道，內塔尼亞胡將於25日抵達美國紐約參加聯合國大會一般性辯論，並於29日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。