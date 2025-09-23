美國會代表團時隔六年再訪華　冀推動中國承諾購買更多波音飛機

美國民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）周二（9月23日）表示，他率領的美國議員代表團在罕見訪問北京期間，希望推動中國承諾購買更多波音飛機的協議。



史密斯還表示，代表團希望開啟美中兩國在軍事能力和新興技術等領域的溝通渠道。

美國駐華大使龐德偉（David Perdue，又譯珀杜）則稱，中美在採購音飛機的談判進入最後階段，對波音及中國而言都非常重要，而訪問團與副總理何立峰會面時，就為貿易問題進行積極及持續的討論。

圖為2025年9月23日，美國駐華大使龐德偉（David Perdue，又譯珀杜）與國會秀訪華代表團成員於駐北京大使館會見傳媒。（Reuters）

龐德偉認為，這次訪華代表會對中國的立場既不強硬或軟弱，而是希望和平穩定，他期望將來會有更多訪問，並形容總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平的目前關係良好及令人鼓舞，雙方早前有很多的通話，亦冀在明年會面。

美國國會眾議院代表團周日正式訪華，於北京人民大會堂會見中國國務院總理李強。這是自2019年以來首個訪華的眾議院代表團。

圖為2025年9月21日，美眾議院代表團抵京晤李強，時隔6年再訪華。（Reuters）

此次行程由民主黨籍眾議員史密斯率領，有負責監督美國國防部及武裝部隊眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的兩黨成員參與。

李強向代表團表示熱烈歡迎，說美國眾議院已經有六年多沒有來華訪問，所以這次是破冰之旅，也一定是融冰之旅。他稱，中美是世界上兩大最重要的經濟體，也是具有重大影響力的大國，加強交流合作，不僅有利於兩國，也對世界有很大影響。