李強晤美國會代表團：時隔六年再訪　是「破冰」亦是「融冰」

美國國會眾議院代表團周日（21日）正式訪華，於北京人民大會堂會見中國國務院總理李強。這是自2019年以來首個訪華的眾議院代表團。



此次行程由民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）率領，有負責監督美國國防部及武裝部隊眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）的兩黨成員參與。

李強向代表團表示熱烈歡迎，說美國眾議院已經有六年多沒有來華訪問，所以這次是破冰之旅，也一定是融冰之旅。他稱，中美是世界上兩大最重要的經濟體，也是具有重大影響力的大國，加強交流合作，不僅有利於兩國，也對世界有很大影響。

圖為2025年9月21日，美眾議院代表團抵京晤李強，時隔6年再訪華。（Reuters）

李強表示，中方願與美方相互尊重、和平共處、合作共贏，希望美方與中方相向而行，推動中美關係沿著正確軌道不斷向前發展。

史密斯稱：「中美雙方都應承認，為加強兩國關係仍有工作要做。美國眾議院代表團訪華間隔不應長達七年或六年之久。」他表示，中美雙方需要更多此類交流，希望此行能打破僵局。

史密斯早前向美國全國廣播公司新聞網（NBC）表示，他們正在「尋求」與中國國家主席習近平會晤的機會，但「目前尚不確定」。

他認為此行意義重大，希望有助開啟中美對話。他補充稱，與中國對話並不意味着認可其所做的一切，但中美都是強大的大國，有需要更頻繁的對話。

此次訪問消息公佈後不久，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）首次與中國防部長董軍通話，強調美國不尋求與中國發生衝突，但將捍衛其在亞太地區的核心利益。