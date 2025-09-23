聯合國大會｜特朗普致辭批評聯合國：無支持美國主導的和平努力

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在致辭時批評聯合國未支持美國主導的和平努力，他主張自己在沒有聯合國援助的情況下解決多宗全球衝突。



特朗普指「我結束了7場戰爭，與這些國家的領導人都展開接觸，卻從未接到聯合國打來的電話，表示願意幫助達成協議。」

這並非特朗普首次指自己「結束7場戰爭」，此數字引發爭議，白宮則指這7場衝突是：以色列和伊朗、盧旺達和剛果民主共和國、亞美尼亞和阿塞拜疆、泰國和柬埔寨、印度和巴基斯坦、埃及和埃塞俄比亞、塞爾維亞和科索沃。

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）致辭（Reuters）

特朗普續指「他們似乎只會寫一封措辭強硬的信，然後再也沒有後續行動。這都是空話，空話解決不了戰爭。唯一能解決戰爭和戰爭的辦法就是行動。」

這位總統之後並批評聯合國大樓的翻修工作。

2025年9月23日，特朗普在聯合國大會上發言（Reuters）

特朗普批一些成員國推動承認巴勒斯坦

特朗普並在講話上談到一些成員國正推動承認巴勒斯坦國，指這對哈馬斯來說是太好的回報。他表示人們應該團結起來，要求哈馬斯釋放人質。

他稱「彷彿是為鼓勵持續衝突，這機構（聯合國）的一些成員正在尋求單方面承認巴勒斯坦國。對於哈馬斯恐怖份子而言，這是太豐厚的回報。」