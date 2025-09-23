特朗普擬發表聯合國大會講話　路透社：或聚焦收緊庇護政策

聯合國大會第80屆會議一般性辯論在9月23日舉行，正值世界各國應對加沙與烏克蘭問題之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預料在會議上發表講話，路透社根據獲取的文件指，他或對大幅收緊庇護措施並企圖推翻二戰後建立的人道保護框架。



報道引述美國國務院發言人指，特朗普將對尋求庇護者採取措施，包括要求他們必須在首個入境國申請庇護，而非依據意願，自行選擇國家，作為庇護申請的目的地。

在本屆大會召開前，英國、澳洲、加拿大與葡萄牙宣布正式承認巴勒斯坦國，被認為是具歷史意義的外交轉變，不過美國反對，持反對意見的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也會發表講話。

2025年9月19日，在加沙走廊中部，巴勒斯坦人因以色列的軍事行動而逃離加沙北部，流離失所的民眾持續向南遷移。（Reuters）

特朗普重返白宮以來逆轉美國以往的外交政策，主張「美國優先」，包括大幅削減對外援助，主張激進的關稅政策，尋求與俄羅斯發展關係。報道指此舉引發外界對人道主義的擔憂以及對聯合國未來政策的質疑，例如聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）舉措削減成本並提高效率。