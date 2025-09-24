波蘭宣布重開對白羅斯邊境口岸 不排除局勢升級再關閉
撰文：聯合早報
出版：更新：
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，波蘭將在本周恢復對白羅斯的邊境口岸。新華社報道指，兩國間的公路和鐵路口岸會在9月25日凌晨起重新開放。
法新社報道，兩周前，兩國邊境因俄白舉行的大規模軍事演習而關閉，這一措施同時影響鐵路通道並擾亂了中歐之間的重要陸路貨運線路。
圖斯克周二說：「這些演習的結束降低了與我們東部鄰國咄咄逼人態度相關的各類風險，雖然不能說已完全消除，但確實有所緩解。」
圖斯克同時強調，此舉並非放鬆警惕：「如有必要，若緊張局勢或某些鄰國的侵略性行為加劇，我們將毫不猶豫再次關閉邊境。」
俄白開展軍事演習前，波蘭曾多次投訴稱俄羅斯無人機侵犯其領空，北約成員國也曾警告莫斯科勿進一步升級。此外，華沙近日指責明斯克鼓勵來自歐洲以外的無證移民越境，這也是促使波蘭採取臨時管控的考量之一。
此次邊境關閉包括鐵路通道，短期內中斷了一條將中國貨物經陸路運入歐洲的重要通道，已引發北京關注。中國外長王毅在9月15日訪華沙時，曾就邊境關閉原因與波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）進行說明與溝通。
白羅斯是俄羅斯的重要盟友，俄羅斯在2022年曾利用白俄領土對烏克蘭發動攻勢。
本文獲《聯合早報》授權轉載
無人機入侵後換戰機 北約會與俄羅斯開戰嗎？愛沙尼亞稱俄羅斯米格-31戰機入侵領空 已請求北約啟動磋商機制俄無人機入侵波蘭領空後 波蘭北約大規模軍演回應波蘭關閉白羅斯邊境衝擊中國對歐出口 外媒：王毅交涉無果