無人機入侵後換戰機　北約會與俄羅斯開戰嗎？

繼9月9日無人機闖入波蘭領空、13日入侵羅馬尼亞領空後，近期俄羅斯與北約的衝突上升到了戰機：北約成員國愛沙尼亞在19日表示，三架米格-31戰鬥機未經許可進入愛沙尼亞領空，並且停留了總共12分鐘，愛方已正式請求北約就俄羅斯侵犯領空一事啟動第四條，進行集體磋商。

但俄羅斯國防部也隨即在社交平台Telegram發文，稱這3架戰機「經獨立檢查證實，此次飛行嚴格遵守國際空域規則，沒有侵犯其他國家邊界」，並強調戰機從俄羅斯西北部卡累利阿地區（Karelia）起飛，經過波羅的海中立海域，距離愛沙尼亞海岸外的韋恩德盧島（Vaindloo）超過3公里。

總之情況就像波蘭的無人機風波，陷入一陣無解的各說各話。但就在口角持續當下，另一波衝突接踵而至。

9月21日，先是德國空軍表示，一架俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機進入波羅的海中立空域，自己應北約委託出動兩架戰機攔截及追蹤，隨後又將任務移交給了瑞典軍方；瑞典空軍也確認，自身戰機緊急升空飛越波羅的海南部，並在國際空域識別且監視一架俄羅斯伊爾-20型偵察機。

往復之間，俄烏何時停火尚且難知，俄羅斯與北約的衝突卻已山雨欲來，且從波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、德國到瑞典，北約各處板塊都身涉其中。這就牽引出一個關鍵問題：在俄烏戰爭後，俄羅斯與北約會不會走到開戰那步？

德國及瑞典空軍人員稱，他們2025年9月21日派出戰機升空攔截及追蹤一架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機。（X@flygvapnet）

襲擊事件持續發生

事實上，近來衝突早有先例。

2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯就頻繁出沒黑海國際空域，並對北約偵察機和巡邏機進行強硬攔截。同年9月29日，英國RC-135偵察機被兩架蘇-27戰機強勢「伴飛」，當中一架蘇-27還發射導彈。最終，英方雖一度暫停在該地區上空的飛行，卻又隨後在戰鬥機保護下恢復行動，並強調自己在國際空域執行任務的合法性。

接著是2023年3月，一架俄羅斯蘇-27戰機多次向在黑海巡航的美國MQ-9「死神」無人機傾倒燃油，導致其最終緊急迫降。雖然莫斯科一開始否認指控，但美國隨後公布相關證據，這也是俄烏戰爭爆發後，美俄空軍首次發生直接衝突。

再來是2023年5月，一架俄羅斯蘇-35戰機在羅馬尼亞附近國際空域執行邊境巡邏任務時，對波蘭一架L-410戰機進行了「具攻擊性的危險機動」。事後，歐盟和羅馬尼亞對俄羅斯的行為表示譴責，並暫停了此類巡邏飛行。

2025年9月17日，波蘭與北約士兵舉行大規模軍演。（Reuters）

但類似事件並沒有結束。2023年9月至2025年3月，羅馬尼亞境內至少記錄到12起俄羅斯無人機墜落事件。最早的事件發生在2023年9月6日、9日和13日的普勞魯地區，同年12月，在格林杜地區發現了無人機襲擊留下的彈坑。

2024年，3月29日、7月25和31日以及10月4日又發生了幾起此類事件。2025年，此類事件更加頻繁：1月17日在兩個地點同時發現碎片，2月13日至14日又記錄到新的碎片。再來就是近期的波蘭無人機事件，以及俄羅斯戰機闖入愛沙尼亞、波羅地海衝突。

整體來說，這些事件表明了俄羅斯的一貫做法：利用危險的空中動作、無線電靜默、有爭議的「禁飛區」，來對北約偵察機和巡邏飛機施壓，同時拒不承認襲擊意圖。而其目的，除了測試北約相關反應外，就是製造心理壓力。

而從俄羅斯的立場出發，這麼做也無可厚非，畢竟北約一直是烏克蘭的戰爭靠山，尤其是在俄烏戰爭已經超過三年、美歐談判立場又不一致的現實下，俄羅斯的危險操作，明顯帶有施壓談判的意味。

當然，後續發展能不能讓莫斯科如願，那就是另一件事了，畢竟從北約當前反應來看，各國不只沒有屈服，德國、丹麥、英國等還發起「東部哨兵」巡航，要進一步阻絕俄羅斯施壓。顯然，停火談判還要拉扯一段時間。

2025年9月10日，波蘭華沙，波蘭武裝部隊總參謀長庫庫拉抵達總理府，就俄羅斯侵犯波蘭領空出席緊急畲議。（Reuters）

北約不願意決戰俄羅斯

但巡航不等於無止境升溫，反而更像提早熄滅引信。

一直以來，外界都視北約為固若金湯的鐵桶、眾志成城的軍事同盟，認為有第五條這把尚方寶劍，就無人敢隨意招惹進犯。但事實上，這還是對所謂軍事同盟的過度浪漫，就像近期各方對所謂沙特、巴基斯坦共同防禦協議是「game changer」的過度期待。

在北約的體系中，《條約》第四條和第五條的啟動，都建立在北大西洋理事會的共識上。當然，任何成員國如果認為其領土、政治獨立或安全受到威脅，都可要求啟動第四條，與北約夥伴國進行磋商。但這些磋商本身並不意味自動採取軍事行動，反而更像政治外交機制，允許各方交換情報資料、協調聯合監測和威懾措施，並在必要時準備後續決策。但即便如此，第四條的適用還是次數不多，最近一次被廣泛認可的案例就是2022年2月，有8個成員國在俄烏戰爭爆發後請求磋商。

至於被視作金科玉律的第五條，也就是「對一個盟友的襲擊將被視為對所有盟友的襲擊」，同樣不是理出自然、一有襲擊自動啟動，而是需要個成員國共同評估並做出決定，是否在《聯合國憲章》第五十一條規定的單獨和集體自衛權框架內，採取其「認為必要」的措施，包括軍事支持與政治和技術援助。自從北約成立以來，第五條也僅在2001年9月11日恐怖襲擊之後正式啟動過一次。

2025年9月12日，比利時布魯塞爾，北約秘書長呂特（Mark Rutte，右）和歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus G. Grynkewich，左）在北約總部出席記者會。（Reuters）

整體來看，是否啟動第四條、第五條，決定權首先在於面臨威脅的國加，再來是其他北約成員國是否支持倡議國的行動並採取相應措施。說得更直接，援引這些條款的決定，取決於面臨威脅的國家及其北約夥伴的政治意願，其實也就是即便襲擊發生，也是視情況可大可小。

2022年11月的波蘭導彈事件就是先例。當時烏克蘭防空導彈為因應俄羅斯空襲，而意外落入波蘭境內造成傷亡。但事發之初，波蘭認為落入境內的是俄製導彈，並為此召見俄羅斯大使，同時迅速出動戰機，當局加強了部分部隊的戰備狀態。

但即便是在這種背景下，波蘭時任總統杜達（Andrzej Duda）也很快強調，沒有證據表明這是蓄意襲擊。後續各方辨明是烏克蘭防空導彈後，也迅速進行了一系列降溫：波蘭時任總理馬特烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）對援引《條約》第四條的必要性表示懷疑，北約時任秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也確認了初步結論：這不是對波蘭的襲擊，而是一起意外事件。美國和其他盟友也支持這一立場，同時將政治責任歸咎於俄羅斯，因為正是俄羅斯對烏克蘭城市的大規模炮擊導致了防空導彈的發射。

2025年9月19日，瑞典軍隊發布的照片顯示，一架俄羅斯米格-31戰鬥機參與了對愛沙尼亞領空的侵犯。（Reuters）

之後波蘭總統杜達被俄羅斯惡作劇者公布的電話錄音也是證據。當時惡作劇者假冒為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），與杜達討論導彈事件，杜達就在對話中表明：波蘭完全不想與俄羅斯開戰，自己只談第四條、不談第五條。但後續發展也證明，其實根本連第四條都沒有被正式啟動。

以上種種案例都證明，即便北約存在第四條、第五條的護城河，在發生俄羅斯持續的無人機與戰機進逼，甚至因為空襲間接導致波蘭民眾傷亡的事件下，各國還是盡量避免與俄羅斯直接開戰。平心而論，在這些案例中，啟動第四條與第五條的理由已經很充分，畢竟導彈與無人機已經落入成員國領土、甚至導致傷亡，各方卻還只是姿態上強硬、行為上按兵不動，這就暴露第四條與第五條的真實基礎：襲擊認定本就可大可小，而其性質，也始終是各國政治決策和所有北約成員共識的結果。

當然，盡量不與俄羅斯決戰，不代表北約會放棄支援烏克蘭，也就如同伊朗儘管竭力避免與以色列美國正面開戰，卻不會輕易放棄「抵抗軸心」。而這種戰爭前沿策略，也就導致不論是俄烏戰爭或加沙戰爭，都陷入某中大國僵持的泥淖中。

回到對北約各國，法德等西歐國家當然無意對俄開戰，即便東翼與波羅地海國家普遍反俄、不希望烏克蘭毫無安全保障，否則自己就會成為抗俄第一前線，卻也很難因為當前的無人機、戰機衝突，就直接召喚自己最不樂見的結果。整體來說，對峙但不決戰，還會是北約可見未來的對俄姿態。