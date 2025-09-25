特朗普稱孕期服止痛藥增胎兒自閉症風險　美孕婦拍片服藥：信科學

美國總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）早前在未提供具體醫學證據下聲稱泰諾止痛藥（Tylenol）可能會增加胎兒未來患上自閉症的風險，此舉遭到醫學界及包括歐盟和世界衛生組織（WHO）組織廣泛抨擊，強調現有證據表明撲熱息痛與自閉症無關。而美國許多孕婦近日卻在社交平台發布自己服用該藥的影片以示抗議。



這些影片在X、TikTok等社交平台流傳，有懷孕女性拍攝下自己服用泰諾止痛藥的過程，並配文：「看，我——一名孕婦——正在服用泰諾，因為我相信科學，而非某個毫無醫學背景的人。」

還有女性在影片中諷刺衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.），批評他既無科學或醫學學位，腦部還曾感染寄生蟲以及吸毒多年，自己決不會接受他的醫療建議。

另一位TikTok用戶@aileenbystronova則借機諷刺曾公開承認患有自閉症的Tesla創辦人、美國富豪馬斯克（Elon Musk）和Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），表示：「發現懷孕立刻吃泰諾，畢竟自閉症對馬克、伊隆和其他科技億萬富豪都很有幫助。」

不過，隨着這些影片在社交平台大量流傳，也有許多專家呼籲懷孕女性，若非必要，不要服用止痛藥。