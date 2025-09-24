特朗普稱止痛藥增胎兒自閉症風險　多國藥監機構否認　韓國審查

美國總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）政府指，孕婦使用含有撲熱息痛（Paracetamol, or acetaminophen）成份的泰諾止痛藥（Tylenol），以及兒童接種疫苗，可能會增加孩子患上自閉症的風險，引發廣泛爭議。多國政府與衛生機構、世界衛生組織（WHO）連日作出否認，韓國藥物監管機構食品藥物安全部（MFDS）則表示將作審查。



韓國藥物監管機構食品藥物安全部指出，對於特朗普政府近期對孕婦服用止痛藥或增加幼童患自閉症風險的表述，「未來將要求相關企業提交意見及資料，並對相關資料和證據進行審慎檢討」。

此外，澳洲藥物監管機構藥品管理局（TGA）也聲明反對特朗普政府說法，指科學證據顯示，孕婦服用止痛藥與胎兒罹患自閉症風險之間無因果關係。英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）也表示，遵醫囑使用主要成份為撲熱息痛的止痛藥，仍是最推薦孕婦使用的用於止痛的藥物。

這張攝於2025年9月5日的照片中，可以看到美國紐約市一間藥局內的泰諾止痛藥（Tylenol）。（Reuters）

德國與新西蘭衛生部發言人也持相同觀點，新西蘭強調主要成份為撲熱息痛的止痛藥，是孕婦在懷孕期間治療疼痛或發燒最安全的藥物；德國衛生部則指，在孕婦高燒的情況下，服用藥物是必要的，以避免病症危及母親和胎兒。

歐洲最高藥品監管機構歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）在聲明中表示：「現有證據表明，懷孕期間服用撲熱息痛與自閉症之間沒有關聯。」