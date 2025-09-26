波音向金鵬航空付運777貨機　中美4月貿易戰以來首次

美國飛機製造商波音（Boeing）已向中國金鵬航空交付首架777貨機。這是中美關稅戰今年4月開打以來，波音向中國航空公司交付的首架嶄新貨機。



波音中國周四（9月25日）在官方微信公眾號上說，波音周三（24日）向金鵬航空交付了其引進的兩架777貨機中的首架飛機。

金鵬航空說，777貨機將補充該航空公司的747貨機機隊，實現高達3米的行業標準貨物的無縫聯運，同時具備針對高密度貨物的107噸業載能力。

圖為2017年8月28日，金鵬航空的波音747-400貨機首度飛抵德國哈恩（Hahn）機場。（Getty Images）

波音民機集團全球銷售副總裁高思翔說，777貨機將成為金鵬航空現有貨機機隊的可靠且有價值的補充，帶來更大的運力和更高的效率，以支持該航空公司不斷擴展的貨運業務。

波音稱，自2009年中國民航引進首架777貨機以來，這種雙引擎貨機已成為中國遠程貨運機隊的主力機型。目前，六間中國航空公司運營着近60架777貨機。

另據路透社報道，在美國今年4月宣布向中國等貿易夥伴開徵對等關稅後，北京採取反制措施，禁止波音向中國航空公司交付飛機。在華盛頓與北京達成關稅休戰協議後，相關限制才得以鬆綁。

美國跨黨派眾議員代表團周二（23日）罕見訪華，並稱已跟中國高層談起購買波音飛機交易。

據彭博社報道，美國駐華大使龐德偉（David Perdue，又譯珀杜）稱，美中就波音公司「巨額」訂單談判正處於最後階段。雖未透露潛在訂單規模的細節，但龐德偉在北京與到訪的美國國會議員代表團一起出席吹風會時的表態顯示，有關協議將很快敲定。

圖為2025年9月23日，美國駐華大使龐德偉（David Perdue，又譯珀杜）與國會秀訪華代表團成員於駐北京大使館會見傳媒。（Reuters）

彭博社上月報道，波音致力於與中國達成一項出售多達500架飛機的協議，此舉將結束自2017年美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華以來持續的銷售低迷。

針對龐德偉稱，中國購買更多波音飛機的協議談判已經最後階段的提問，中國商務部發言人何亞東星期四在例行記者會上說，當前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美單邊限制措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

