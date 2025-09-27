颱風博羅依吹襲菲律賓至少10死13失蹤　逾43萬居民緊急疏散｜有片

超強颱風樺加沙（Ragasa）早前吹襲菲律賓導致至少14人死亡之後，該國又迎來另一個熱帶風暴博羅依（Bualoi，又名Opong），9月26日引發洪災和停電，至少有10人死亡、13人失蹤，並導致超過43.3萬居民被緊急疏散。



博羅依是今年吹襲菲律賓的第15個熱帶氣旋。美媒引述菲律賓官員表示，博羅依於周四晚間在菲律賓中部的東薩馬島（Eastern Samar）登陸，持續風速高達時速110公里，吹倒樹木和電線桿、引發洪水和小型山泥傾瀉、掀翻建築屋頂、造成停電。

▼博羅依登陸菲律賓：

菲律賓民防辦公室表示，博羅依已造成至少10人死亡，包括中部地區因風暴引發的洪水與風暴潮造成7人死亡。

民防辦公室官員亞曆杭德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）表示，隨着博羅依來襲，超過43.3萬人被疏散到政府緊急避難所，其中包括馬榮火山（Mayon）山麓的村民，因為風暴可能引發火山泥流。

他還表示，據報至少13人失蹤，其中大部分是來自中部地區的漁民，他們在風暴襲擊前冒險出海後下落不明。

菲律賓中部馬斯巴特省（Masbate）省長Ricardo Kho周五在記者會上呼籲中央政府立即提供援助，表示迫切需要清理廢墟、恢復電力並重新開放港口，以便運送援助物資。