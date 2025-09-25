樺加沙吹襲菲律賓增至10死　即將迎來另一風暴博羅依

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙早前吹襲菲律賓，風速一度超過每小時260公里。菲律賓至今已通報至少10人死亡，其中包括7名漁民，他們的船9月22日（周一）於北部卡加延省聖安娜鎮附近遭巨浪和狂風襲擊後翻船溺亡。省級官員表示，另有5名漁民失蹤。在送走樺加沙之後，菲律賓正迎來另一個熱帶風暴博羅依（Bualoi，又名Opong）。



據加拿大廣播公司（CBC）報道，受樺加沙影響，菲律賓北部呂宋島主要地區近70萬人受災，其中2.5萬人要在政府緊急避難所留宿。

目前樺加沙已減弱為三級颱風，但仍有吹倒樹木和電線、震碎窗戶、損毀建築物的危險。

據菲律賓拉普勒新聞網（Rappler）報道，9月24日星期三下午2時，博羅依在菲律賓海域由熱帶風暴增強為強烈熱帶風暴。

菲律賓大氣地球物理及天文服務管理局（PAGASA）同日表示，博羅依目前的最大持續風速從早前的每小時85公里升至每小時95公里。陣風速度從早前的每小時105公里升至每小時115公里。

菲律賓大氣地球物理及天文服務管理局就強烈熱帶風暴博羅依發出公告：

博羅依預計將於9月25日星期四增強為颱風，並在比科爾（Bicol）登陸。博羅依將在未來三日帶來大量降雨，北薩馬省和東薩馬省將首先迎來中到大雨。