美媒：習近平擬借經貿談判施壓美國　要求明確反對台獨

據《華爾街日報》引述知情人士報道，自從中美恢復高層往來以後，中國國家主席習近平正計劃在與美國的經貿談判中施壓，推動美國改變對台政策並孤立台灣。



知情人士稱，北京認為特朗普十分希望與中國達成經貿協議，希望利用這一點誘使美國在對台政策上從「不支持」變為「堅決反對」台獨的政策。中方的非政府顧問已經向美國其美國同行強調，美國需要正式宣佈反對台灣獨立。預期中方將利用與特朗普接觸的一切機會來實現這一目標。

消息指，儘管拜登政府時期的「不支持」立場讓北京感到放心，但這一立場仍未偏離美國的「一個中國」政策，即承認北京對台灣的主張，但不認可它。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（ Reuters）

知情人士還透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月份與中國外交部長王毅的通話中，私下重申美國不會支持台獨，但北京之後在未經美國許可的情況下通過官方渠道將通話公開，惹怒魯比奧。

與白宮關係緊密的消息人士表示，政府的重點是阻止中國對台灣採取軍事行動，並鼓勵台北增加在無人機和彈藥等軍事支出以加強自衛能力。而美國近期拒絕讓台灣台灣總統賴清德經美國前往拉美訪問，是為了防止此舉可能在台灣立法會罷免投票中提高賴清德所屬的民進黨支持度，避免將美國拖入台灣國內政治。

但知情人士也稱，正如俄烏問題一樣，拒絕北京的台獨說法、不給中國引發衝突的潛在藉口是美國維持威懾力的關鍵。