李強紐約晤美國友好團體：中美可以亦應當成為夥伴及朋友

國務院總理李強9月24日於紐約與美國友好團體座談，他指經貿關係是中美兩國關係的重要組成部分，中方有信心、有能力保持經濟穩定健康發展，為包括美國企業在內的各國企業創造更多機遇和提供更多確定性。他還強調，中美兩國可以亦應該成為夥伴和朋友。



李強周三與美中貿易全國委員會、美中關係全國委員會、學者及企業負責人會面時指出，中方將始終秉持建設性和負責任態度，和美方在平等、尊重、互惠的基礎上，共同促進中美經貿關係企穩向好。

李強稱，中美兩國需要找到新時期正確相處之道，雙方應當相互尊重、和平共處、合作共贏。他又指，中方會始終信守承諾，堅定不移擴大對外開放，持續放寬准入、擴大進口，積極回應外資企業關切，幫助解決實際困難，讓各國企業在中國安心經營發展。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

與會的美方人士則表示，美中關係關乎兩國且影響世界，希望雙方保持高層交往，擴大各領域對話，加強互利合作和交流，發展長期穩定的美中關係。美國企業界又看好中國經濟發展前景，將繼續擴大在華投資。