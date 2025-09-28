美國務院報告指國安法增營運不確定性　駐港公署正告美方停止抹黑

美國國務院26日發表2025年年度投資環境報告，在香港部分重申2023年報告論述，指國安法損害香港的自治權，並為在香港經營的外國和本地公司帶來了更大的不確定性，此外，「間諜活動」、「國家秘密」、「外部干預」和潛在域外應用的定義極其寬泛和模糊，可能會影響或損害日常商業活動。

外交部駐港公署發言人發表聲明對報告內容表示強烈譴責和堅決反對，正告美方不要老調重彈抹黑香港國安法律，唱衰香港營商環境，敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，取消對港制裁。



發言人表示，香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，香港繁榮穩定得到更好保障，香港由治及興的基礎愈加牢固。如今，香港蟬聯全球最自由經濟體榜首，世界競爭力排名重回全球三甲，世界人才排名躍居全球第四，均遠高於美國，香港作為投資興業樂土的吸引力不斷增強，「一國兩制」事業沿着正確方向行穩致遠。美國動輒揮舞關稅和制裁大棒，對國際投資貿易處處設限，對人才簽證收取高額費用，任意拘捕外企外國員工，根本沒有資格對香港營商環境說三道四。

發言人強調，美國在港有重大經濟利益，過去十年，美對港貿易順差超過2700億美元，是其全球貿易夥伴中最高，目前近1400家美企業在港投資興業。美方一再把經貿問題政治化、工具化，極力渲染外國企業在港營商所謂風險，嚴重干擾破壞港美正常交流合作，恰恰是香港營商環境的干擾者、破壞者。中方敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，取消對港制裁，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。