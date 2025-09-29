韓國今起對中國團體遊客試行免簽政策　8年來首度解凍

韓國政府周一（9月29日）起，對3人或以上、通過特定旅行社報名的中國團體遊客試行免簽入境政策，停留期限為15天，截至明年6月30日。濟州地區則與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。此為韓國8年來首次對中國團體旅客解凍免簽，也為李在明政府改善與中國關係的重要舉措。



韓聯社引述業界消息指，免簽政策試行初期訪韓中國遊客並不會顯著增加，但預計到年底，政策效果顯現，遊客數量有望大增。報道指，旅遊業一名有關人士表示，免簽政策並不會帶來立竿見影的效果，但韓方面向中國遊客採取免簽入境措施本身是一個極具象徵性的訊號，今後訪韓中國遊客有望逐漸增多。

報道認為，韓國政府為促進外國人訪韓旅遊而出台對華免簽入境政策，預計截至政策到期的明年6月30日訪韓中國遊客有望達到100萬人次。

2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

韓國法務部、文化體育觀光部、外交部、國務調整室7日聯合發布這項計劃，內容包括，中國團體遊客在9月29日至明年6月30日期間，若通過韓國政府指定的旅行社報名訪韓，可獲最長15天的免簽入境待遇，出入境須搭乘相同航班或船舶。

韓方為了防範非法滯留問題，要求該國旅行社須在遊客入境24小時前或乘船入境36小時前，在法務部服務網站登記遊客名單。

法務部出入境部門其後將審查名單，在遊客入境12小時前或乘船入境24小時前向旅行社通報結果，入境受限人員或曾非法滯留的高危人群將被排除在免簽對象之外。

韓國政府擬加強制裁免簽入境人員私自脫團行為，若每季度私自脫團人員佔比超過2%，將吊銷相關旅行社參與計劃的資格。

法務部和相關部門將從8日至19日針對各旅行社通報相關指南方針，並於15日啟動專項旅行社登記程式。