美國聯邦政府停擺大限將至　特朗普威脅：我們將大裁員

美國聯邦政府10月1日停擺期限在即，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告稱，如果國會未成在大限前通過臨時開支法案，聯邦政府陷入停擺，屆時將會作大規模裁員。他於9月29日將與國會四大領袖會面。



特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）訪問指：「我們裁掉很多....我們能夠永久裁減的崗位。」，「我並不想這樣做」。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

白宮加倍警告稱，如果政府一旦停擺，數以千計政府工作崗位可能會面臨危險。

此舉將大大顛覆近年來政府停擺期間的常規做法。以往停擺期間如果資金短缺，非必要政府工作人員通常會暫時停職，資金到位後返崗，通常還會補發工資。例如，根據負責任聯邦預算委員會的數據， 2013年政府全面停擺時，約有85萬名員工被迫休假。

特朗普周一（29日）將會見兩院兩黨領袖。參議院及後將重新投票， 決定是否臨時預算，為政府繼續提供營運資金。眾議院共和黨人本月勉強通過了一項法案，該法案將為政府提供資金直至11月底，並增加數百萬美元用於議員和其他官員的保安費用，但民主黨人在參議院否決了這項法案，並尋求就醫療保健資金問題進行兩黨談判。