美國參議院否決臨時撥款法案　特朗普警告聯邦政府10月或「停擺」

美國國會參議院否決眾議院通過的一項臨時撥款法案，推高部分聯邦政府機構因資金耗盡而「停擺」的風險。



共和黨控制的眾議院周五（9月19日）以微弱優勢通過由共和黨起草的臨時撥款法案，試圖讓聯邦政府運轉資金可以維持至11月下旬。但這項法案當天下午在共和黨佔多數的參議院沒能過關。

民主黨人批評共和黨提出的臨時撥款法案忽視醫保優先事項，共和黨人則拒絕讓步，堅持推動一項簡單的撥款法案以維持政府運作至11月21日，辯稱法案可為進一步談判爭取時間。新華社指出，美國聯邦政府資金將在9月30日午夜耗盡，若兩黨屆時不能協商一致，部分政府機構將面臨「停擺」。

美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。國會兩黨通常應在10月1日新財年開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨爭鬥激烈，往往無法及時達成一致，國會便試圖通過臨時撥款法案以暫時維持聯邦政府運轉。近年多次對圖為

美國地標・美國國會、美國會山莊・美國政治：2023年9月26日，美國聯邦政府面臨停擺危機之際，國會山莊外下着雨。（Reuters）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五在橢圓形辦公室對記者說：「我們會繼續與民主黨人溝通，但我認為政府很可能會停擺一段時間。」

參議院的共和黨和民主黨人分別否決對方提出的臨時撥款計劃。隨後，參議院宣佈休會至9月29日，而眾議院計劃在10月1日之後才復會。

共和黨領導人希望隨着最後期限臨近，民主黨人會放棄立場以避免被指稱為導致政府停擺的罪魁禍首。

彭博社引述參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）在投票前的話說：「選擇非常明確，要麼通過一份簡單幹淨、短期的持續決議案，要麼政府就關門。選擇權在民主黨。」

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

共和黨版本的臨時撥款計劃僅獲得44票，未達到克服參議院程序性障礙所需的60票。

民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）推出的臨時支出方案擬將撥款延長至10月31日，但也以47票對45票的結果宣告失敗。圖恩批評這個提案「毫無誠意」，敦促共和黨全體投下反對票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

