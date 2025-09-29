摩爾多瓦國會選舉　親歐派執政黨獲壓倒性勝利

摩爾多瓦28日舉行國會選舉，結果顯示親歐路線的執政黨行動與團結黨（PAS）以壓倒性優勢擊敗親俄陣營，得票率超過50%，遠高於此前民調預期。



當地時間29日，摩爾多瓦本次選舉點票已幾近完成。結果顯示，行動與團結黨（PAS）得票率達50.2%，親俄政黨組成的「愛國陣營（Patriotic Bloc）」得票率僅有24.2%。選舉開始前，部分民調顯示雙方支持率勢均力敵。

總統桑杜（Maia Sandu）表示，選舉結果顯示民眾對加入歐盟的強烈支持，表示「選舉結果是國家的勝利，而非某個政黨的勝利。」

歐盟領導人亦慶祝此次選舉結果。歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）在社交平台X上表示：「摩爾多瓦人民已發出響亮而清晰的聲音，面對俄羅斯的壓力和干預，他們選擇了民主、改革和歐洲的未來。」

法國、德國和波蘭三國領導人發表聯合聲明，祝賀摩爾多瓦在俄羅斯干預選舉的情況下（包括買票和散布虛假信息）下仍能和平舉行選舉。

此次選舉被視為該國近年來影響最深遠的一場選舉，或預示國家未來將選擇親歐還是親俄。近330萬選民可參與是次投票，選出101名議員。現任政府及歐盟警告此次選舉遭俄羅斯的「深度干預」，俄方一再否認，稱這些指控「反俄」和「未經證實」。