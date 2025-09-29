摩爾多瓦議會選舉點票93%　親歐執政黨領先但議席未過半

摩爾多瓦周日（28日）舉行新一屆議會選舉，據摩爾多瓦中央選舉委員會稱，在完成70%點票後，目前執政、親歐「行動與團結黨」取得47%的選票，親俄的Patriotic Bloc僅得票27%。儘管執政黨在議會101席中尚未獲得多數，但初步點票結果顯示，其得票遠勝於預期，使組成聯盟的難度降低。



近330萬選民可參與是次投票，選出議會101名議員。此次選舉被視為該國近年來影響最深遠的一場選舉，或預示國家未來將選擇親歐還是親俄。現任政府及歐盟警告此次選舉遭俄羅斯的「深度干預」，俄方一再否認，稱這些指控「反俄」和「未經證實」。

根據摩爾多瓦中央選舉委員會信息，共14個政黨、4個競選聯盟和4名獨立候選人角逐新一屆議會席位。議會選舉後，總統會提名一名總理，通常來自主要政黨或執政聯盟，由該黨或聯盟組建政府。