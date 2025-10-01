美國政府停擺懶人包｜料每週經濟損失546億　為何這次情況更麻煩

美國聯邦政府10月1日凌晨起（香港時間1日中午12時起）時隔近7年再度進入停擺，數十萬聯邦僱員被迫無薪休假，部份公共服務或暫停、延遲，經濟數據發布受到影響。分析認為政府關門可能讓美國經濟每週損失約70億美元（約546億港元），且白宮早前在9月底要求聯邦機構就潛在的政府停擺起草大規模裁員計劃，令外界擔心若然局勢繼續僵持下去，聯邦僱員不單是短暫停工，更是遭裁員。



美國政府為何再度「停擺」？

綜合英國廣播公司（BBC）、央視新聞等報道，美國每個聯邦財政年度都是從10月1日開始，次年9月30日結束。國會須提前通過各部門的預算授權，但由於黨派經常出現分歧，若無法及時通過常規撥款法案，臨時撥款法案就成為選項，以避免政府關門，通常維持數週或數月。

雖然執政共和黨控制國會兩院，但在參議院，他們缺少通過撥款法案所需的60票。

2025年9月30日，美國華盛頓，參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

在這次的停擺風波中，兩方因在醫保補貼、對外援助、移民執法經費等議題上的分歧，未能通過常規撥款法案，至9月，共和黨人提出權宜之計，即臨時撥款法案，以確保各部門運作至11月21日，民主黨人拒絕支持，要求法案解決近期醫療補助削減的問題，並延長《平價醫療法案》規定的醫療保險補貼，議案最終遭否決。

民主黨同時也提出另一版本的臨時撥款法案，維持「奧巴馬醫改」補貼並增加社會項目開支，這遭共和黨人反對。

停擺會發生什麼？

在美國政府停擺期間，預計約40%的聯邦工作人員要暫時休假，即超過80萬人。美國多地的博物館、國家公園和紀念碑等可能關閉或縮短開放時間。數百萬孕婦和兒童的食品券將受影響，住房援助和能源補貼也會因資金中斷而延遲，聯邦政府對學前教育和學校午餐的支持可能被迫由地方政府先代付，州縣財政壓力增加。

美國聯邦航空局（FAA）預計也要讓約24.4%員工暫時停職。有美國航空公司警告，這會導致大量航班延誤。

分析認為政府關門可能讓美國經濟每週損失約70億美元。

一些政府部門會繼續運作，例如是邊境保護、住院醫療、執法和空中交通管制部門。這些必要工作人員暫時無薪，在過去的停擺事件中，這些工作人員的薪水在之後會獲補發。

2025年9月30日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話（Reuters）

美國政府最長停擺多久？

美國政府上一次停擺為2018年特朗普第一任期內，該場僵局導致政府停擺34天，創下美國近代最長停擺紀錄，當時聯邦政府210萬名僱員中，約有80萬人停工。

為何今次可能更麻煩？

美國白宮預算辦公室9月底要求聯邦機構就潛在的政府停擺起草大規模裁員計劃，此舉被指大大顛覆近年來政府停擺期間的常規做法，以往停擺期間如果資金短缺，非必要政府工作人員通常會暫時停職，資金到位後返崗，通常還會補發工資。

此舉也被視為向國會施壓，即若然局勢繼續僵持下去，聯邦僱員不單是短暫停工，部門和僱員結構會有「永久變化」。

美國總統特朗普主張若然停擺，責任在民主黨，還指政府關門也可以帶來「好處」，削弱民主黨人的優先事項，他稱「在政府停擺期間，我們可以做一些不可逆轉的事情，這些事情對民主黨不利，比如裁掉大量人員、削減他們喜歡的項目。」

兩大聯邦僱員工會則起訴特朗普政府，指控其在政府關門期間非法威脅大規模裁員。