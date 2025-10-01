美國聯邦政府停擺在即　美媒：400萬聯邦僱員或被迫無償工作

美國聯邦政府將在當地時間10月1日凌晨12時（香港時間中午12時）進入停擺。美媒報道，政府停擺可能導致多達400萬聯邦僱員被迫無償工作、數萬人停職、部分政府機構的運作中斷。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日表示，民主黨若導致停擺發生，他的政府將採取「不可逆轉」的行動，比如大規模裁員、削減民主黨的支持的預算撥款。



《紐約時報》報道，參議院共和黨人計劃於周二下午5時30分（香港時間周三凌晨5時30分）進行一項投票，就眾議院通過的共和黨臨時開支法案（旨在避免政府停擺）及民主黨提出的反提案進行表決。

400萬職員或被迫無償工作

2025年8月12日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）宣布聯邦政府接管首都後，一面印有「解放華盛頓特區」字眼的橫幅被人懸掛在美國會大廈對面的橋上。（Reuters）

美國廣播公司（ABC）報道，若政府停擺，多達400萬聯邦僱員可能被迫無償工作、數萬人可能被迫停職，部分機構的服務可能會中斷。

下個月，大約有 200 萬名士兵可能被迫無償工作，包括川普部署到美國城市的數百名國民警衛隊成員。

路透社引述特朗普政府周一發布的計劃表明，停擺後將關閉科學研究、客戶服務和其他非必要活動的辦公室，並讓數千名僱員休假，其中美國衛生部打算讓41%的員工休假。

美國勞工部表示，屆時將不會發布月度失業報告；小型企業管理局（SBA）表示，將停止發放貸款；美國環保署（EPA）則表示，將暫停部分污染治理工作。

特朗普威脅民主黨：將進一步裁員、削減撥款

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地，美國總統特朗普在美國國防部長赫格塞思（Pete Hegset）召集舉行的高級軍事領導人會議上發表講話後做出手勢。（Reuters）

特朗普較早時間在白宮表示：「在政府停擺期間，我們可以做一些不可逆轉的事情，這些事情對民主黨不利，比如裁掉大量人員、削減他們喜歡項目。」

路透社報道，羅德島州聯邦地區法官Mary S. McElroy周二頒布臨時禁制令，阻止特朗普政府削減2.33億美元（約18億港元）反恐撥款，這些資金原定分配給紐約州、伊利諾伊州等民主黨主導的州。