捷克大選在野黨勝出　億萬富豪前總理巴比什或再次上台

捷克前總理、億萬富翁巴比什（Andrej Babis）領導的在野黨「不滿公民行動」（ANO）在周六（10月4日）舉行的眾議院選舉中獲勝，得票率接近35%，預計將再次成為組閣的核心力量。



綜合路透社和新華社報道，選舉計票結果顯示，ANO贏得80個席位；前執政的中右翼聯盟「在一起」（Spolu）得票率約23%，獲52席。另有四個政黨得票超過5%門檻，進入新一屆眾議院。

眾議院共設200席，按現行規則，ANO未獲過半席位，須與其他黨派或政黨聯盟合作組建聯合政府。 在周六晚的記者會上，巴比什說，ANO將爭取組建一黨內閣，但也會與包括極右的自由與直接民主黨（SPD）以及反歐盟的「駕駛者為自己」（Motorists）等小黨展開談判，尋求其支持。

他重申否認外界對其可能削弱捷克對歐盟與北約承諾的擔憂，稱「我們想拯救歐洲……我們顯然是親歐洲、親北約的」。

ANO在本次競選中許下了多項經濟承諾，主張加快經濟增長、提高工資與養老金、減稅並為學生與年輕家庭提供稅收優惠。這些承諾在面對物價上漲與實際收入下滑的選民中具有較強吸引力，但也意味着將耗費數十億歐元並挑戰該國長期以來的財政節儉傳統。

圖為2025年10月4日，捷克前總理、億萬富翁巴比什（Andrej Babis）在大選結果公布後發表講話。（Reuters）

不過，巴比什要重返總理位置仍面臨若干障礙。外界關注的焦點包括其作為化工與食品企業所有人的利益衝突問題，以及與15年前申報歐盟補貼相關的長期欺詐指控，巴比什對此均予以否認。此外，若要執政，他還需在國會組閣談判中尋求足夠支持以通過國會信任投票。

部分歐洲媒體指出，若巴比什成功組閣，新政府可能在內政與外交上有所調整，更側重國內民生議題，並在移民、氣候政策等問題上與歐盟主流存在分歧；此外，捷克對烏克蘭的軍事援助規模也可能縮減，ANO傾向將對烏克蘭的援助交由歐盟與北約機構處理。

選舉後，現任總理、Spolu聯盟領導人菲亞拉（Petr Fiala）已向巴比什致賀並承認敗選。敗選後的「在一起」聯盟將內部商討未來走向。按照選舉程序，下一步將進入組閣談判與聯合政府構建階段。

捷克現任總理菲亞拉承認在大選中落敗，圖為他於2025年6月26日在布魯塞爾出席歐盟會議。（Getty Images）

此次大選共有26個政黨和政黨聯盟提名的逾4400名候選人參選，投票為期兩天於4日下午結束。官方統計顯示，投票率高達68.9%，較上屆有所增長；本次選舉還首次允許海外捷克公民通過郵寄選票投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

