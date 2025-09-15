「山寨法拉利F1賽車」馳騁高速公路多年　捷克「幽靈車手」終落網

自2019年以來，捷克多次有人在高速公路上目擊一輛貌似一級方程式（F1）的賽車，有人將司機封為「幽靈法拉利車手」，當地警方日前終於將此人逮捕歸案。



英國廣播公司（BBC）報道，9月7日上午的影像顯示，這輛貼有完整法拉利塗裝的醒目紅色賽車沿D4高速公路行駛，並停下加油。

自2019年以來，捷克多次有人在高速公路上目擊一輛貌似一級方程式（F1）的賽車。（X@YUKIOSEKImaddog）

按圖放大看更多這台「山寨法拉利F1賽車」的照片：

+ 2

警方接獲最新目擊通報後，循線追蹤至首都布拉格西南約60公里外的布克（Buk）村。司機是一名51歲男子，在家中被捕，因短暫拒絕下車而遭拘留。

當地媒體拍攝畫面顯示，該男子坐在自家車庫前的賽車內與警方爭辯，指控他們闖入私人領地，但最終還是妥協，同意被帶往警局接受調查。據報道，他當時身穿紅色賽車服、戴着頭盔，並拒絕回答任何問題。

一名自稱是他兒子的男子表示，當時房子被數十輛警車和一架直升機團團包圍，認為這「對於所謂的交通違規」反應過於誇張。他說：

（警方）聲稱看到我們拖著一輛F1賽車，並指控該車幾分鐘前在高速公路超速，我們當然完全不知情。

這輛車出現在高速公路的照片與影像最早於2019年在網路流傳。警方當時曾追蹤到該車，並與這位幽靈F1車手接觸調查，但對方否認曾駕駛該車上路。至於當年接受調查的人是否就是7日被捕的司機，目前仍不得而知。由於影像中司機戴著頭盔，警方當時無法確認身份，也因此未能進一步處理。

捷克汽車網站Auto.cz報道，這輛經常被稱為「法拉利F1賽車」的賽車實際上是一輛Dallara GP2/08，由意大利製造商達拉拉（Dallara）為F1培訓賽GP2系列打造，該賽事後來改名為FIA二級方程式錦標賽（Formula 2 Championship）。

不過，BBC強調，不論這輛車的真正來源為何，車主如今都面臨在高速公路駕駛未裝設前燈、方向燈及車牌車輛的罰款，並可能被暫時吊銷駕照。

【延伸閱讀】美國5歲男童開車上高速公路去加州買林寶堅尼 遭警察截停（點圖放大瀏覽）：

+ 13

延伸閱讀：

捷克部長層級將首度訪台 率團參與國際半導體展為「捷克館」揭幕

教師節3天連假將至 國道實施高乘載管制1張圖看懂

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】